УФАС оштрафовало главного инженера ООО «Теплоснабжение» за плохое качество теплоэнергии

22 сентября заместитель руководителя Кемеровского УФАС России вынесла постановление о назначении административного наказания должностному лицу ООО «Теплоснабжение». Главного инженера общества оштрафовали на 15 тысяч рублей за передачу тепловой энергии низкого качества.

В апреле 2017 года управление признало ООО «Теплоснабжение» нарушившим антимонопольное законодательство. Дело в отношении теплоснабжающей компании возбудили по обращению ООО «УК «Жилищник» (г.Анжеро-Судженск), в которую стали поступать жалобы граждан на низкую температуру в ноябре – декабре 2016 года. Так, при норме 20°C в некоторых квартирах температура доходила только до 15°C.

Специалисты антимонопольного органа установили факт нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Теплоснабжение», которое передавало тепловую энергию ненадлежащего качества и не контролировало этот процесс.

По итогам рассмотрения этого дела Кемеровское УФАС ранее возбудило административное производство в отношении самой компании (штраф 562 тысячи 500 рублей уже оплачен), а сейчас оштрафовало должностное лицо, ответственное за правонарушение.