Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

УФАС оштрафовало главного инженера ООО «Теплоснабжение» за плохое качество теплоэнергии

22 сентября заместитель руководителя Кемеровского УФАС России вынесла постановление о назначении административного наказания должностному лицу ООО «Теплоснабжение». Главного инженера общества оштрафовали на 15 тысяч рублей за передачу тепловой энергии низкого качества.

В апреле 2017 года управление признало ООО «Теплоснабжение» нарушившим антимонопольное законодательство. Дело в отношении теплоснабжающей компании возбудили по обращению ООО «УК «Жилищник» (г.Анжеро-Судженск), в которую стали поступать жалобы граждан на низкую температуру в ноябре – декабре 2016 года. Так, при норме 20°C в некоторых квартирах температура доходила только до 15°C.

Специалисты антимонопольного органа установили факт нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Теплоснабжение», которое передавало тепловую энергию ненадлежащего качества и не контролировало этот процесс.

По итогам рассмотрения этого дела Кемеровское УФАС ранее возбудило административное производство  в отношении самой компании (штраф 562 тысячи 500 рублей уже оплачен), а сейчас оштрафовало должностное лицо, ответственное за правонарушение.

Общество
kuzbassnews.ru
25/09/2017
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Александр Богомоев одержал первую победу после долгого перерыва
Двадцать второго и двадцать третьего сентября текущего года в городе Кемерово проходил...
Мокрый снег пройдет в Забайкалье на этой неделе
На предстоящей неделе ожидается неустойчивая прохладная погода. В большинстве районов пройдут...
В Кузбассе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В пятницу, 29 сентября, кузбассовцы смогут купить продукты на сельскохозяйственных ярмарках.
Молодой кемеровчанин попытался получить кредит по «липовым» документам
В Кемерове задержан 23-летний молодой человек, пытавшийся оформить кредит на сумму 400 000 рублей в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus