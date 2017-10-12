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УФАС оштрафовало МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» на 100 тысяч рублей

Предприятие выдало жительнице Кемеровского района технические условия на подключение к сетям теплоснабжения за незаконно установленную договором плату. Факт нарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, специалисты антимонопольного органа признали по результатам рассмотрения заявления. 
Согласно  пункту 9 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдача технических условий должна была проходить без взимания платы.
Как установило УФАС, МУП «ЖКУ Кемеровского района» заключало договоры на возмездное оказание услуг с несколькими гражданами. Предметом договора стал выезд специалиста предприятия на место подключения к сетям теплоснабжения для осмотра и определения возможности выдачи техусловий. Физические лица обязаны были принять услуги и оплатить сумму более 1300 рублей. В ходе рассмотрения заявления управление обнаружило 27 таких договоров.
10 октября Кемеровское УФАС России назначило обществу наказание в виде административного штрафа в размере сто тысяч рублей.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/10/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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