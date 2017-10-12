УФАС оштрафовало МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» на 100 тысяч рублей

В Кемеровском районе заводчики голубей украли птиц на 200 тысяч рублей У жителя одного из сел Кемеровского района украли 56 голубей. Мужчина обратился в полицию, и вскоре...

Житель Шерегеша убил жену за просьбу сходить в магазин В июне мужчина вышел в отпуск и решил это отметить. Он пил в течение дня, а затем уснул. Супруга...

Кузбассовец отправится в колонию за изнасилование 17-летней девушки В Кузбассе суд вынес приговор 19-летнему жителю Киселёвска, изнасиловавшему 17-летнюю девушку.