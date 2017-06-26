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УФАС оштрафовало одного из сговорившихся поставщиков лекарств более чем на 600 тысяч рублей

23 июня руководитель Кемеровского УФАС России привлекла к административной ответственности АО «Фармакон» за картельный сговор на торгах. Штраф лекарственного поставщика составил 658 520 рублей.

Напомним обстоятельства нарушения. В апреле 2017 года управление раскрыло картельный сговор на аукционе по медзакупкам. Комиссия тогда признала, что ООО «ФАРГО» и АО «Фармакон» нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Специалисты установили, что общества заключили устное антиконкурентное соглашение, участвуя в закупках для медицинских учреждений Кемеровской области. Кемеровское УФАС России выявило 69 таких электронных аукционов на поставку лекарственных средств, медикаментов и медицинских изделий, проведённых в период с января 2015 г. по февраль 2016 г. АО «Фармакон» и ООО «ФАРГО» использовали следующую модель поведения: при отсутствии других участников одно из ценовых предложений делало одно из указанных обществ, второе снижало цену на 1 % и становилось победителем закупки. Либо второе  общество не делало ценовых предложений и побеждало первое при снижении цены аукциона на 0,5 %. Причем заявки на участие и ценовые предложения оба участника делали с одних IP-адресов.

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в этих закупках составила более 56,5 миллионов рублей.

За нарушение статьи 11 каждому хозяйствующему субъекту грозит оборотный штраф от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов. Первым управление оштрафовало АО «Фармакон», административное дело в отношении второго участника еще в стадии рассмотрения.

Экономика
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/06/2017
Экономика
Кемерово
Новости Кузбасса

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