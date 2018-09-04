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УФАС оштрафовало специалиста по закупкам киселевского Киноконцертного зала

3 августа Кемеровское УФАС России вынесло два постановления о наложении штрафа в отношении должностного лица МАУК «Киноконцертный зал». Общая сумма штрафа составила 32 тысячи рублей.

Ранее Кемеровское УФАС России установило, что учреждение нарушило сроки размещения информации о заключенных договорах по результатам закупки у единственного поставщика, а также указало в ЕИС (единой информационной системе) не все сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных в сентябре, октябре 2017 года. Действия МАУК «ККЗ» противоречат требованиям пункта 2 части 19 статьи 4 Закона о закупках. Управление привлекло к административной ответственности лицо, наделенное полномочиями для размещения информации о закупках.

 

Для справки: в соответствии с частью 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг <…> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

В соответствии с частью 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг <…> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей <…>.

Общество
Киселевск
kuzbassnews.ru
04/09/2018
Общество
Киселевск
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