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УФАС оштрафовало "Теплоснабжение" за электроэнергию плохого качества

15 июня заместитель руководителя Кемеровского УФАС России назначила административное наказание ООО «Теплоснабжение». Общество оштрафовано на 562 500 рублей за передачу электроэнергии ненадлежащего качества потребителям в Анжеро-Судженске.

Такие штрафные санкции предусмотрены частью 1 статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении.

Ранее в управление обратилась управляющая компания «Жилищник» с жалобой на отсутствие контроля ООО «Теплоснабжение» за уровнем качества передаваемой потребителям тепловой энергии. В апреле 2017 года управление вынесло решение, которым признало факт злоупотребления доминирующим положением со стороны этого общества (ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции).

Штраф стал мерой административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

Общество
Экономика
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
16/06/2017
Общество
Экономика
Анжеро-Судженск
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