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УФАС остановило незаконную дискредитацию учебного центра в Новокузнецке

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр» распространяло ложные сведения о конкуренте среди детских садов в Новокузнецке. К таким выводам пришла комиссия Кемеровского УФАС России 4 сентября, рассмотрев дело в отношении этого заведения.

Еще в ноябре 2016 года в управление обратилось ООО «Профилактика РОСТ», заявившее, что работник НОУ ДПО «УМЦ» обзванивает детские сады Новокузнецка, подлежащие контролю Роспотребнадзора, настаивая на прохождении профессиональной гигиенической подготовки только в своем центре. При этом руководителей дошкольных учреждений дезинформировали об отсутствии лицензии на это обучение у ООО «Профилактика РОСТ».

В январе 2017 года антимонопольный орган выдал Учебно-методическому центру предупреждение прекратить подобные действия и направить письма с опровержениями. Однако учреждение, не исполнив требование УФАС, попыталось оспорить этот акт в судебном порядке. Поскольку предупреждение не было исполнено в установленный срок, в феврале управление возбудило дело по признакам недобросовестной конкуренции. Позже центр отказался от исковых требований.

В итоге комиссия УФАС признала действия НОУ ДПО «УМЦ» нарушением статьи 14.1  Закона о защите конкуренции.

Обществу предписано устранить нарушения, направив потенциальным клиентам опровержения.ого образования «Учебно-методический центр» распространяло ложные сведения о конкуренте среди детских садов в Новокузнецке. К таким выводам пришла комиссия Кемеровского УФАС России 4 сентября, рассмотрев дело в отношении этого заведения.

Еще в ноябре 2016 года в управление обратилось ООО «Профилактика РОСТ», заявившее, что работник НОУ ДПО «УМЦ» обзванивает детские сады Новокузнецка, подлежащие контролю Роспотребнадзора, настаивая на прохождении профессиональной гигиенической подготовки только в своем центре. При этом руководителей дошкольных учреждений дезинформировали об отсутствии лицензии на это обучение у ООО «Профилактика РОСТ».

В январе 2017 года антимонопольный орган выдал Учебно-методическому центру предупреждение прекратить подобные действия и направить письма с опровержениями. Однако учреждение, не исполнив требование УФАС, попыталось оспорить этот акт в судебном порядке. Поскольку предупреждение не было исполнено в установленный срок, в феврале управление возбудило дело по признакам недобросовестной конкуренции. Позже центр отказался от исковых требований.

В итоге комиссия УФАС признала действия НОУ ДПО «УМЦ» нарушением статьи 14.1  Закона о защите конкуренции.

Обществу предписано устранить нарушения, направив потенциальным клиентам опровержения.

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/09/2017
Образование
Новокузнецк
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