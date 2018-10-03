УФАС отвечает на массовые вопросы по поводу необоснованного роста цен на газ

С конца лета в Кемеровское УФАС России стали массово приходить заявления о необоснованном повышении цен на сжиженный нефтяной газ пропан-бутан (СУГ) для заправки автомобилей.

В настоящее время у управления отсутствуют основания для применения мер антимонопольного реагирования.

Цены на рынке СУГ не регулируются государством, компании вправе осуществлять ценовую политику, исходя из собственных целей и интересов.

Существует ряд запретов в области ценообразования, установленных антимонопольным законодательством. В том числе запрещено устанавливать монопольно высокие цены со стороны хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение (статья 10 Закона о защите конкуренции).

Управление проанализировало конкуренцию на рынке СУГ и установило, что доминирующее положение занимает ООО «ГазОйл» (сеть АЗС «ГазОйл»). Таким образом, к иным сетям не могут быть применены нормы статьи 10 Закона о защите конкуренции (отсутствует решающее влияние на обращение товара на рынке).

Между тем мониторинг цен на газ Кемеровское УФАС России проводит еженедельно. Розничные цены на АГЗС Кемеровской области в среднем выросли в 1,35 раза (44,8%), однако причиной их повышения послужил рост стоимости закупа в 2,5 раза (123,15%).

Кемеровское УФАС России продолжит своевременно отслеживать изменения на рынке оптовой и розничной реализации СУГ и в случае необоснованного повышения розничных цен готово незамедлительно принять меры антимонопольного реагирования.

Для справки: согласно Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 34) каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Цены на продаваемые товары компании определяют самостоятельно (ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»).

На основании п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействия) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара.