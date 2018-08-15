УФАС предупреждает КУМИ о необходимости вернуть муниципальное имущество

14 августа Кемеровское УФАС России направило предупреждения в адрес комитетов по управлению муниципальным имуществом Тисульского района и города Анжеро-Судженска.

В ходе рассмотрения заявления ПАО «Кузбассэнергосбыт» специалисты УФАС установили, что органы местного самоуправления передали объекты коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения) во временное пользование и владение без проведения обязательных торгов.

Если до 1 октября 2018 года комитеты возвратят муниципальное имущество, у антимонопольного органа не будет оснований для возбуждения дела.

Для справки: в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» объектами концессионного соглашения являются, в том числе объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.

Частью 1 статьи 13 Закона о концессионных соглашениях установлено, что концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона.

В соответствии с частью 1 статьи 15 ФЗ № 135-ФЗ федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных или муниципальных услуг запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.