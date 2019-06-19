УФАС привлекло к ответственности второго участника соглашения на торгах по транспортировке ТКО
18 июня Кемеровское УФАС России оштрафовало ООО «Зеленый город» за нарушения на торгах. Это новокузнецкое общество было вторым участником незаконного устного соглашения с ООО «ЭкоГрад» в ходе закупки, проводимой региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на сбор и транспортирование ТКО по лотам № 3 и № 11 (зона деятельности – «Юг»).
Суть нарушения состоит в том, что, заключив устное соглашение, один из участников бездействовал (ООО «Зеленый город») во время проведения закупочной процедуры, а второй победил с максимально возможной ценой. По итогам рассмотрения этого дела о нарушении антимонопольного законодательства Кемеровское УФАС возбудило административные производства в отношении ответчиков и должностных лиц.
Поскольку совокупный размер выручки ООО «Зеленый город» за 2017 год составил ноль рублей, обществу было назначено административное наказание в минимальном размере санкции, предусмотренной частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ. Штраф составил 100 000 руб.
Ранее управление уже оштрафовало ООО «ЭкоГрад» на 7 985 520 рублей и должностное лицо общества за устное соглашение на торгах. Административное дело в отношении должностного лица ООО «Зеленый город», ответственного за нарушение, находится в стадии рассмотрения.
Для справки:
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
В соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах <…> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.
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