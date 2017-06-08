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УФАС признало монопольно высокой цену на медосмотр для получения оружия в областном наркологическом диспансере

7 июня комиссия Кемеровского УФАС России признала Кемеровский областной клинический наркологический диспансер (ГБУЗ КО КОКНД) нарушившим антимонопольное законодательство. Учреждение злоупотребило доминирующим положением.

Ранее в управление обратился отряд ведомственной железнодорожной охраны, сотрудники которого заявили о незаконно высокой цене на платное медосвидетельствование врачом психиатром-наркологом с проведением химико-токсикологического исследования (анализ мочи) для получения лицензии на оружие в регионе. Специалисты УФАС, усмотрев признаки нарушения антимонопольного законодательства, возбудили дело в отношении диспансера в ноябре 2016 года.

На момент возбуждения дела стоимость этой платной медицинской услуги составляла 2023 рубля, что более чем на 50 % выше стоимости, установленной на нее до июня того года. При этом ГБУЗ КО КОКНД занимает доминирующее положение на локальном товарном рынке вышеназванной услуги в пределах города Кемерово со 100-процентной долей в силу законодательства (Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» с изменениями от 2015 года) и наличия лицензии.

По информации, представленной Кемеровскому УФАС России наркологическими диспансерами, цена химико-токсикологического исследования в ГБУЗ КО КОКНД превышает цену аналогичной услуги в других городах Кемеровской области и регионах в пределах от 30,5% до 359,8% в сопоставимом  временном периоде.

Комиссия посчитала недостаточными доводы представителей учреждения о том, что их метод более дорогостоящий, поскольку в затраты проведения исследования включен сразу же дополнительный этап (необходимый только при обнаружении ряда веществ по итогам предварительного осмотра). Управление признало ГБУЗ КО КОКНД нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Отметим, что с 10 января 2017 года цены на медосмотр у психиатра-нарколога для получения лицензии на оружие в Кемерово уже снизились до 1780 рублей. При этом ГБУЗ КО КОКНД предписано исключить из цены за химико-токсикологическое исследование часть затрат на проведение дополнительных анализов при первичном отрицательном результате (еще 165 рублей).

 

Для справки: в соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции  запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределённого круга потребителей, в том числе, установление, поддержание монопольно высокой цены товара.

Согласно части 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции  монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию <…>.

Стоимость химико-токсикологического исследования в других городах и регионах:

- в Московском областном  наркологическом диспансере - 800 руб.;

- в Свердловском областном  наркологическом диспансере - 440 руб.;

- в Новосибирском областном клиническом наркологическом диспансере - 1150 руб.;

- в  Томском областном наркологическом диспансере - 950 руб.;

- в Красноярском краевом наркологическом диспансере № 1 - 1550 руб.;

- в  Алтайском краевом наркологическом диспансере - 950 руб.;

- в Новокузнецком наркологическом диспансере - 1228 руб.;

- в Прокопьевском наркологическом диспансере - 1140 руб.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/06/2017
Общество
Кемерово
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