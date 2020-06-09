УФАС рассмотрит два обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области

Кемеровское УФАС России назначило к рассмотрению два обращения НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области». Фонд просит включить в реестр недобросовестных подрядных организаций (РНПО) сведения об ООО «СтройКонтроль» (ИНН 5503182490).

Заказчик, обратившийся в УФАС, в одностороннем порядке расторг договоры на услуги строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту имущества многоквартирных домов на территории Кемеровской области с этим обществом. По мнению Фонда, ООО «СтройКонтроль» систематически (2 раза и более) нарушало сроки оказания услуг и выполнения работ, предписанные договором.

Подтверждение доводов заказчика станет основанием для включения сведений об ООО «СтройКонтроль» в Реестр недобросовестных подрядных организаций сроком на 2 года.

Рассмотрение обращений назначено на 18 июня 2020 года.