УФАС рассмотрит два обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области
Кемеровское УФАС России назначило к рассмотрению два обращения НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области». Фонд просит включить в реестр недобросовестных подрядных организаций (РНПО) сведения об ООО «СтройКонтроль» (ИНН 5503182490).
Заказчик, обратившийся в УФАС, в одностороннем порядке расторг договоры на услуги строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту имущества многоквартирных домов на территории Кемеровской области с этим обществом. По мнению Фонда, ООО «СтройКонтроль» систематически (2 раза и более) нарушало сроки оказания услуг и выполнения работ, предписанные договором.
Подтверждение доводов заказчика станет основанием для включения сведений об ООО «СтройКонтроль» в Реестр недобросовестных подрядных организаций сроком на 2 года.
Рассмотрение обращений назначено на 18 июня 2020 года.
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