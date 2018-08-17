Комментарии

16 августа комиссия Кемеровского УФАС России признала ФГБОУ ВО «КемГМУ» Минздрава России нарушившим антимонопольное законодательство. Выступая в качестве заказчика, образовательное учреждение указало излишние требования к участникам в аукционной документации на оказание комплекса охранных услуг.

Сама закупка была проведена в марте 2018 года. По извещению начальная цена договора составляла 4 499 280, 00 руб. Комиссия заказчика признала победителем ООО ЧОО «Единство», отклонив заявку ООО ОП «МГБ-2000», которое обратилось в антимонопольный орган с жалобой. При этом предложение о цене контракта победителя по факту оказалось выше, чем у второго участника.

Изучив документацию к аукциону, специалисты управления пришли к выводу, что вуз включил неправомерное требование к поставщику. Речь идет о свидетельстве на регистрацию радиоэлектронных средств и действующее разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов, выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Однако такое свидетельство не могут предоставить участники, которые работают через операторов. Получается, что требование медицинского университета в итоге ограничило конкуренцию при проведении закупки. При этом ООО ОП «МГБ-2000» еще в 2017 году заключило договор с одной из компаний, оказывающей услуги профессиональной подвижной радиосвязи (с действующим лицензиями и разрешением).

Таким образом, комиссия управления установила факт нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции ФГБОУ ВО «КемГМУ» Минздрава России.

Для справки: согласно части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.