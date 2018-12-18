УФАС уличило Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в незаконном соглашении с двумя компаниями для победы в аукционах

17 декабря Кемеровское УФАС России вынесло решение в отношении заказчика и двух участников аукционов, которые заключили устное антиконкурентное соглашение для победы в аукционах. ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров» проводило закупки одноразового операционного белья, медицинских салфеток, перевязочного материала, а также котельно-печного топлива, работ по техническому обслуживанию мед.техники и технологического оборудования для собственных нужд. В ходе аукционов были созданы преимущественные условия для ООО «Медицинский стиль» и ООО ПКП «Коммунальные услуги».

Свои выводы специалисты антимонопольного органа подтвердили идентичной моделью поведения единой комиссии ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров» при проведении электронных аукционов с августа 2014 года, наличием родственных связей между главным врачом и учредителями обществ, фактом использования инфраструктуры заказчика ООО ПКП «Коммунальные услуги» (подача заявок и заключение контракта с IP-адреса клинического центра); а также формированием НМЦ закупок с помощью этих юридических лиц, которые впоследствии сами являлись участниками и, в подавляющем большинстве случаев, победителями торгов. При этом компании не указывали в декларациях, поданных для участия в электронных аукционах, информацию о конфликте интересов с заказчиком.

Комиссия УФАС квалифицировала действия учреждения здравоохранения, ООО «Медицинский стиль» и ООО ПКП «Коммунальные услуги» по пункту 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Должностным лицам и обществам грозит штраф по санкции, предусмотренной статьей 14.32 КоАП РФ.

Для справки: согласно пункту 1 части 1 статьи 17 ФЗ № 135-ФЗ при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе, координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Пресс-служба