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УФАС установило нарушения Закона о рекламе в смс об авто-акции

18 апреля комиссия Кемеровского УФАС России признала жительницу Челябинска нарушившей Закон о рекламе. Речь идет о незаконной телефонной рассылке с информацией об акции одной из авто-компаний.

Абонент, которому пришло сообщение, обратился в антимонопольный орган, указав, что не давал согласие на получение такого смс. Поскольку рассылка без предварительного согласия получателя незаконна, комиссия Кемеровского УФАС России признала факт нарушения части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе».

Рекламораспространителю предписано устранить нарушения.

 

Для справки: частью 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе» установлено, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.

Общество
kuzbassnews.ru
19/04/2018
Общество

Комментарии

проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://veipclick.ru/public/7726713741447522
20/04/2018
Новости Кузбасса

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