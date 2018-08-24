УФАС выдало предупреждение ООО «АльфаСиб» убрать чужие фотографии с сайта

21 августа Кемеровское УФАС России направило предупреждение в адрес ООО «АльфаСиб».

ООО «ПКП «Завод ВТО» (г.Ульяновск) заподозрил это новокузнецкое общество в использовании фотографий своей продукции на сайте.

Обе компании осуществляют аналогичную деятельность по изготовлению и продаже промышленной металлической мебели на территории России и являются конкурентами.

Идентичность фотографий подтверждается материалами проверки Управления МВД России по г.Новокузнецку. Сотрудники установили полное сходство теней, бликов, угла открытия дверей. При этом на сайте завода ВТО указана информация об авторских правах и запрете на их использование без предварительного письменного согласия.

Специалисты антимонопольного органа усмотрели в действиях ООО «АльфаСиб» признаки недобросовестной конкуренции, обществу направлено предупреждение удалить фотографии, правообладателем которых является другая компания.

Для справки: статьей 14.8 Закона о защите конкуренции установлен запрет на иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1 - 14.7 настоящего Федерального закона.