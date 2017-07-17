Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Угольные предприятия ТАЛТЭК увеличили добычу на 24,4% в первом полугодии 2017 года

За первое полугодие 2017 года угледобывающие предприятия, входящие в Группу компаний ТАЛТЭК, добыли 2,2 миллионов тонн угля, что на 24,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также вырос и объем отгрузки продукции – до 2,3 млн тонн. По сравнению с первым полугодием прошлого года рост составил 25,5%. Существенных изменений в структуре продаж по рынкам сбыта не произошло – около 40% составляют продажи на рынке РФ, около 60% - на международном рынке.

«Постоянные инвестиции в оптимизацию производственных процессов, модернизацию производства, снижение затрат и высокий уровень трудовой мотивации позволяют нам уже сегодня видеть значительное увеличение объемов производства и с уверенностью смотреть в завтрашний день» - комментируют в пресс-службе Группы компаний ТАЛТЭК.

Экономика
kuzbassnews.ru
17/07/2017
Экономика
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчане смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ в передвижном пункте
В передвижном пункте все желающие смогут получить консультацию специалиста по вопросам профилактики...
Очевидец заснял на видео смерч в районе Новокузнецка
16 июля в сообществе «Регион-42 Кемерово» «ВКонтакте» появилось короткое видео и несколько...
Задолженность по зарплате в Кузбассе достигла 232,7 млн рублей
За первую половину июля работодатели выплатили своим сотрудникам 21,8 миллиона рублей. При этом за...
На кузбасских реках выявлено 200 нарушителей с начала навигации
У других нарушителей судна не были зарегистрированы в установленном порядке, передвигались без...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus