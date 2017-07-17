Угольные предприятия ТАЛТЭК увеличили добычу на 24,4% в первом полугодии 2017 года

За первое полугодие 2017 года угледобывающие предприятия, входящие в Группу компаний ТАЛТЭК, добыли 2,2 миллионов тонн угля, что на 24,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также вырос и объем отгрузки продукции – до 2,3 млн тонн. По сравнению с первым полугодием прошлого года рост составил 25,5%. Существенных изменений в структуре продаж по рынкам сбыта не произошло – около 40% составляют продажи на рынке РФ, около 60% - на международном рынке.

«Постоянные инвестиции в оптимизацию производственных процессов, модернизацию производства, снижение затрат и высокий уровень трудовой мотивации позволяют нам уже сегодня видеть значительное увеличение объемов производства и с уверенностью смотреть в завтрашний день» - комментируют в пресс-службе Группы компаний ТАЛТЭК.