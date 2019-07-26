Угольный разрез «Южного Кузбасса» посетили скауты

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») организовала экскурсию на разрез «Красногорский» для делегации немецких скаутов и воспитанников городского детско-юношеского центра.

В рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в области молодежной политики между Россией и Германией в Кузбасс приехала группа немецких подростков. Вместе с руководителями группы и другими участниками скаутского лагеря экологической тематики «Влияние человека на природу» они побывали на разрезе «Красногорский».

После обязательного инструктажа по технике безопасности ребят ждала экскурсия на смотровые площадки предприятия и подробное описание технологий подготовительных и добычных работ. Специалисты «Южного Кузбасса» рассказали российским и немецким подросткам об используемом оборудовании, характеристиках горных пород, проводимой на разрезе рекультивации.

В Кузбассе для скаутов организовали обширную программу: они покорили одну из вершин Поднебесных Зубьев, сплавились на лодках по реке Томь, побывали в Новокузнецком музее металлургов и различных городских объектах.

«Ребята из Германии своими глазами увидели не только красоты сибирской природы, но и наш производственный процесс: как работают экскаваторы и карьерные самосвалы, ведется погрузка угля в вагоны для отправки потребителям. На горном участке можно было сделать селфи в горняцкой каске – уверен, это надолго запомнят и наши школьники, и гости из-за рубежа», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.