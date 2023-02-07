Сотрудники Новой Горной Управляющей Компании вместе со своими близкими побывали на спектакле «Леди Гамильтон» Московского Художественного Академического Театра имени М. Горького, который состоялся в Новокузнецке.

Труппа московского театра посетила Кузбасс в рамках программы «Большие гастроли». Всего три спектакля сыграли актеры в Кемеровской области, один из них в Новокузнецком драматическом театре. 200 билетов на представление получили работники предприятий Новой Горной Управляющей Компании, расположенных на юге региона. Для доставки работников междуреченской площадки компания организовала комфортабельные автобусы.

«Это очень мотивирует, вдохновляет и уверен, что позитивно отразится на рабочем настрое. Полученные эмоции незабываемы», - делится впечатлениями заместитель начальника участка №4 АО «Междуречье» Новой Горной УК Антон Жарковский, который пришел на спектакль вместе с женой.

«В зимний морозный день, у меня прекрасное настроение, и я очень рада, что компания сделала нам такой приятный подарок», -рассказывает оператор пульта управления обогатительной фабрики «Антоновская» Новой Горной УК Татьяна Медведева.

«Здесь собрались лучшие работники семи предприятий «Новой Горной УК». Важно не только хорошо трудиться, что наш коллектив, безусловно, умеет делать, но и отдыхать. Мы очень рады подарить сотрудникам этот прекрасный вечер в театре», - отметила директор по персоналу «Новая Горная УК» Ирина Заречнева.

В основу спектакля МХАТ им. Горького легла драматичная история любви адмирала Нельсона и Эммы Гамильтон. Актер, сыгравший главную роль, Максим Дахненко с особым трепетом отзывается о выступлении в Кузбассе, поскольку здесь прошло его детство.

«Мне вдвойне приятно за наш край, что он всегда был гостеприимным, искренним, добрым, настоящим. Спасибо Кузбассу за то, как он принимает нас. Ребята из нашей труппы, которые никогда не были здесь, в восхищении», - поделился заслуженный артист РФ Максим Дахненко.

Фото: «Новая Горная УК»