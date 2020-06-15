Угольщики Распадской применили под землей искрозащищенную светодиодную ленту

Яркое освещение выработок позволяет улучшить комфорт и безопасность в подземных условиях.
Этот инновационный способ освещения выработок применяют рудари Южной Африки. Основное отличие светодиодов от обычных ламп – это яркое равномерное, а не точечное, освещение по всей длине выработки. Лента монтируется в сверхпрочном искрозащищенном негорючем корпусе. Ее вес гораздо меньше, чем у стандартных металлических светильников, что означает минимум трудозатрат и быстрый монтаж.
Светодиодная лента представлена в разных цветах и помогает повысить безопасность шахтерского труда. Так, лентой, излучающей красный свет, обозначаются опасные участки шахты и площадки схода на канатно-кресельной дороге, зеленый – посадочные площадки для горняков. Светодиоды с белым светом монтируют вдоль пешеходных маршрутов.
Светодиодная лента используется в трех шахтах компании – «Ерунаковской-VIII», «Распадской» и «Есаульской». До конца года ее планируют внедрить на всех угледобывающих предприятиях компании.
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