Новости Кузбасса

В июле текущего года уполномоченным должностным лицом отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля, Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля на государсвенной границе РФ, при досмотре международного авиарейса № ZF-4244 из Вьетнама (Камрань) в международном аэропорту «МАК им. А.А. Леонова» Кемеровская область, г. Кемерово выявлено нарушение законодательства РФ в области карантина растений, а именно: гражданкой РФ Ивановой Натальей Викторовной ввезены на территорию РФ подкарантинная продукция - саженцы орхидеи, в количестве 4 штук без документов подтверждающих их карантинное фитосанитарное состояние, то есть без фитосанитарного сертификата. Ввоз посадочного материала без ФСС может повлечь занос и распространение карантинных вредных организмов в том числе насекомых. Уполномоченным должностным лицом было принято решение об уничтожении незаконно ввезенного подкарантинного материала. В отношении физического лица составлен протокол, вынесено наказание в виде штрафа.