Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Угроза карантинной безопасности.

В июле текущего года уполномоченным должностным лицом отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля, Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля на государсвенной границе РФ, при досмотре международного авиарейса № ZF-4244 из Вьетнама (Камрань) в международном аэропорту «МАК им. А.А. Леонова» Кемеровская область, г. Кемерово выявлено нарушение законодательства РФ в области карантина растений, а именно: гражданкой РФ Ивановой Натальей Викторовной ввезены на территорию РФ подкарантинная продукция - саженцы орхидеи, в количестве 4 штук без документов подтверждающих их карантинное фитосанитарное состояние, то есть без фитосанитарного сертификата. Ввоз посадочного материала без ФСС может повлечь занос и распространение карантинных вредных организмов в том числе насекомых. Уполномоченным должностным лицом было принято решение об уничтожении незаконно ввезенного подкарантинного материала. В отношении физического лица составлен протокол, вынесено наказание в виде штрафа.

Общество
kuzbassnews.ru
09/08/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе эвакуировали работников завода из-за найденной гранаты
В Междуреченске сотрудникам одного из заводов пришлось экстренно эвакуировать после того, как на...
В Кузбассе задержали браконьеров, убивших лося
В отношении обоих жителей Мариинска возбудили уголовное дело. Сотрудники департамента по охране...
Кемеровчан просят помочь найти кота-ориентала за вознаграждение
В областном центре пропал породистый кот. За возвращение любимца домой хозяева предлагают...
В Кузбассе разом погибли три человека
В Прокопьевске 8 августа погибли три человека. По одной из версий, во время сушки погреба четыре...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus