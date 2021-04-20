Указ Президента Российской Федерации оградил гражданина Казахстана от выдворения за пределы России
В конце марта 2021 года в Кузбассе был выявлен гражданин Казахстана, находящийся с 2019 года на территории России без документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, за что в соответствии с нормами законодательства об административных правонарушениях ему грозил штраф с административным выдворением за пределы страны.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судьёй Мариинского городского суда Кемеровской области установлено, что в конце марта 2021 года участковым уполномоченным Отдела МВД России по Мариинскому району был выявлен 40-летний гражданин Республики Казахстан, нарушивший режим пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, который с августа 2019 года пребывает в стране без документов, подтверждающих право на пребывание (проживание).
Правонарушитель вину в совершении административного правонарушения полностью признал, пояснив, что в 2019 году незаконно пересёк государственную границу и с тех пор проживает на территории Мариинска с матерью. В настоящее время он не имеет возможности оформить необходимые документы, подтверждающие право проживания на территории России, но намерен в ближайшее время их оформить.
Нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание, влечёт наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Однако в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в настоящее время действует Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «
В результате суд, с учётом личности правонарушителя, признавшего виду в содеянном, а также с учётом его материального положения, назначил гражданину Казахстана наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей.
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