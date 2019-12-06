«Умные» счетчики повышают качество электроснабжения Сибири

Компания «Россети Сибирь» до конца 2019 года установит еще порядка 30 тысяч «умных» счетчиков электроэнергии. Таким образом, общее число интеллектуальных приборов учета на всей территории присутствия энергокомпании должно достичь 600 тысяч.

Дополнительное количество интеллектуальных приборов учета электроэнергии устанавливается и в Кемеровской области. К концу года кузбасские энергетики установят в общей сложности более 12,8 тысяч таких приборов учета. Все они включены в систему учета с удаленным сбором данных. Это позволит к концу года достичь 59 % автоматизации. Это самый внушительный объем автоматизации среди всех филиалов Россети Сибирь.

Оснащение сетей «умными» счетчиками, образующими интеллектуальную систему учета электрической энергии (ИСУЭ) – это одно из направлений внедрения в электросетевой комплекс новых цифровых решений, которые ведут к повышению качества электроснабжения потребителей.

Работы по модернизации учета электроэнергии проходят в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация сетей 2030» во всех регионах Сибири и Дальнего Востока: Алтайском, Красноярском и Забайкальском краях, Республиках Бурятия, Тыва, Хакасия и Алтай, Омской и Кемеровской областях. В настоящее время в целом по компании в ИСУЭ включены 30 % точек. До конца текущего года указанный показатель достигнет значения 32,4 % или 600 тысяч штук.

Установка интеллектуальных счетчиков даст возможность не только повысить качество и точность учета, но и автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. По расчетам специалистов, коммерческие потери снизятся до 12 %. Это позволит обеспечить в дальнейшем стопроцентную автоматизацию и полное исключение коммерческих потерь электроэнергии.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются абсолютно бесплатно. А с помощью дистанционного пульта потребители смогут самостоятельно снимать показания «умных» счетчиков в любое время, а специалисты Россети Сибирь – осуществлять автоматический сбор показаний всех приборов учета в единый момент времени. Интеллектуальные счетчики позволяют потребителям перейти на многотарифный учёт и сэкономить на оплате за электричество, а также помогут защитить электрооборудование от внешних воздействий.