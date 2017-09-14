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Управление оштрафовало главного врача Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту

13 сентября Кемеровское УФАС России назначило два штрафа главному врачу Кемеровского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту». Должностное лицо оштрафовано в общей сложности на 32 тысячи рублей.

Материалы о нарушении в антимонопольный орган передала Кемеровская транспортная прокуратура, которая провела проверку исполнения центром законов о закупочной деятельности.

В соответствии с положениями Закона о закупке (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») данные о заключенных договорах размещаются в единой информационной системе. Кроме того в эту систему заказчик обязан вносить информацию и об исполненных договорах.  

Главный врач допустила нарушение сроков размещения сведений о пяти исполненных договорах. Основанием для второго административного дела и штрафа стало отсутствие ряда договоров, заключенных в январе 2017 года, в Единой информационной системе.

Общество
kuzbassnews.ru
14/09/2017
Общество
Новости Кузбасса

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