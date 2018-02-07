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Управление оштрафовало на крупную сумму вторую компанию, участвующую в картельном сговоре

5 февраля Кемеровское УФАС России назначило штраф второму участнику крупного картельного сговора в закупках лекарственных средств. Речь идет об ООО «ФАРГО». Оборотный штраф составил 3 532 760 рублей.

Напомним обстоятельства дела. ООО «ФАРГО» и АО «Фармакон» нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Общества заключили устное антиконкурентное соглашение, участвуя в закупках для медицинских учреждений Кемеровской области. Управление выявило 69 таких электронных аукционов на поставку лекарственных средств, медикаментов и медицинских изделий, проведённых в период с января 2015 г. по февраль 2016 г. АО «Фармакон» и ООО «ФАРГО» использовали следующую модель поведения: при отсутствии других участников первое ценовое предложение делало одно из обществ, второе снижало цену на 1 % и становилось победителем закупки. Либо второе  общество не делало ценовых предложений и побеждало первое при снижении цены аукциона на 0,5 %. Причем действовали компании  с одних IP-адресов.

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в этих закупках составила более 56,5 миллионов рублей.

Общества не согласились с решением управления и обратились в суд. К сегодняшнему дню суды двух инстанций (арбитраж и апелляция) полностью поддержали законность выводов антимонопольного органа.

Директора компаний, ответственные за нарушение, были привлечены к ответственности в виде штрафов по 20 тысяч рублей каждый. АО «Фармакон» ранее был назначен оборотный штраф в 658 тысяч рублей (от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов).

 

«Оборотный штраф – жесткая мера административной ответственности, предусмотренная КоАП РФ. Таким образом карается самое серьезное экономическое преступление – картельный сговор» – прокомментировала руководитель управления Наталья Кухарская.

Экономика
kuzbassnews.ru
07/02/2018
Экономика
Новости Кузбасса

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