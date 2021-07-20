Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбасс приглашает на службу в новокузнецкий ОМОН

На службу в Отряд мобильный особого назначения (г. Новокузнецк) Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу требуются мужчины от 18 до 30 лет, прошедшие военную службу по призыву в вооруженных силах России.

Кандидаты должны иметь образование не ниже среднего (общего), быть способными по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника подразделения специального назначения на должностях младшего начальствующего состава (водитель, боец).

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу 42.rosgvard.gov.ru либо по телефонам: (3843) 99-19-68, (3843) 99-19-68.