Управление Россельхознадзора доводит информацию до участников внешнеэкономической деятельности

В связи с поступившим в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору обращением Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан с 22 ноября 2022 года при оформлении фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, следующую из Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, в заявлении на выдачу фитосанитарного сертификата в графе «пункт ввоза или страна назначения» необходимо указывать фактический адрес назначения партии подкарантинной продукции.

В случае ввоза на территорию Российской Федерации партий подкарантинной продукции в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в которых отсутствует информация о фактическом месте назначения, подкарантинная продукция будет возвращена на территорию в Республики Казахстан.