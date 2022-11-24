Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Управление Россельхознадзора доводит информацию до участников внешнеэкономической деятельности

В связи с поступившим в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору обращением Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан с 22 ноября 2022 года при оформлении фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, следующую из Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, в заявлении на выдачу фитосанитарного сертификата в графе «пункт ввоза или страна назначения» необходимо указывать фактический адрес назначения партии подкарантинной продукции.

В случае ввоза на территорию Российской Федерации партий подкарантинной продукции в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в которых отсутствует информация о фактическом месте назначения, подкарантинная продукция будет возвращена на территорию в Республики Казахстан.

Общество
kuzbassnews.ru
24/11/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus