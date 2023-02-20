Управление Россельхознадзора информирует, что с 1 марта 2023 года вступает в законную силу Федеральный закон от 14 июля 2022 г № 248 – ФЗ

Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее – Управление) сообщает, что с 1 марта 2023 года вступает в законную силу Федеральный закон от 14 июля 2022 № 248 –ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 248 – ФЗ).

Целью настоящего Федерального закона является повышение эффективности вовлечения побочных продуктов животноводства в сельскохозяйственное производство, в том числе для обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Также с 1 марта 2023 г вступают в силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 № 3256-р «Об утверждении перечня нарушений требований к обращению побочных продуктов животноводства, в результате которых побочные продукты животноводства признаются отходами», постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 № 1940 «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства», приказ Минсельхоза России от 7 октября 2022 г № 671 «Об утверждении порядка, сроков и формы направления уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства».

Новые требования предоставляют животноводам право самостоятельно принимать решение об отнесении навоза, помета к отходам производства или к побочным продуктам животноводства. Это избавит агробизнес от финансовых рисков, связанных с нарушением природоохранного законодательства.

Уведомление об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства в 2023 году направляется юридическим лицом (его руководителем или уполномоченным им лицом), индивидуальными предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством без образования юридического лица до 1 мая 2023 г на период с 1 марта 2023 по 31 декабря 2023.