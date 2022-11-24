Управление Россельхознадзора информирует о порядке действий при экспорте в КНР люцерны

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует предприятия-производителей, экспортеров, заинтересованных в экспорте люцерны в Китайскую Народную Республику, о том, что перед началом поставок указанной продукции они должны быть зарегистрированы в ИС «Цербер» и включены в реестр экспортеров. Для этого после подачи заявки специалистам Управления в области карантина растений необходимо провести обследование предприятий-производителей в части соблюдения ими фитосанитарных требований Китая, указанных в Протоколе о фитосанитарных требованиях к люцерне, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику.

После согласования китайской стороной заявок, российские предприятия-производители могут осуществлять поставки люцерны в Китай.

Более подробно ознакомиться с Протоколом о фитосанитарных требованиях к люцерне можно на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Экспорт/импорт→Китай→Экспорт→В области фитосанитарии→Протоколы».