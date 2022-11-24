Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Управление Россельхознадзора информирует о порядке действий при экспорте в КНР люцерны

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует предприятия-производителей, экспортеров, заинтересованных в экспорте люцерны в Китайскую Народную Республику, о том, что перед началом поставок указанной продукции они должны быть зарегистрированы в ИС «Цербер» и включены в реестр экспортеров. Для этого после подачи заявки специалистам Управления в области карантина растений необходимо провести обследование предприятий-производителей в части соблюдения ими фитосанитарных требований Китая, указанных в Протоколе о фитосанитарных требованиях к люцерне, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику.

После согласования китайской стороной заявок, российские предприятия-производители могут осуществлять поставки люцерны в Китай.

Более подробно ознакомиться с Протоколом о фитосанитарных требованиях к люцерне можно на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Экспорт/импорт→Китай→Экспорт→В области фитосанитарии→Протоколы».

 

Общество
kuzbassnews.ru
24/11/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus