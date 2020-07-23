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Управление Россельхознадзора информирует о требованиях Федеративной Республики Германии, предъявляемых к качеству зерна и продуктов его переработки

Управление по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбасс информирует участников зернового рынка, что импорт на территорию Германии зерна и продуктов его переработки, осуществляется при наличии фитосанитарного сертификата страны экспортера.

Поскольку в странах ЕС не существует единой системы зерновых стандартов, о характеристиках оценки качества зерна можно судить по требованиям, предъявляемым к зерну, закупаемому ЕС в интервенционные запасы и предъявляемым экспортерами биржами ЕС.

Зерно должно быть здоровым и нормально окрашенным, иметь товарный вид: натура — не менее 76 кг/гектолитр, влажность - не более 15 %, поврежденных зерен — не более 4%, проросших зерен — не более 2%, примесей — не более 2%, содержание белка — не менее 10,5 %,показатель Harberg — минимум — 200, афлотоксин B1 (мкг/кг) — 2,0; общее количество (сумма) афлотоксинов В1, В2, G1 и G2 (мкг/кг) — 4,0, охротоксин А (мкг/кг) — 5,0, дезоксинваленол (мкг/кг) — 1250, зеараленон (мкг/кг) -100.

Более подробно уточнить требования к зернупри ввозе в Исламскую Республику Иран можно на официальном сайте Россельхознадзор (г. Москва).

 

Общество
kuzbassnews.ru
23/07/2020
Общество

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