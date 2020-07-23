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Управление Россельхознадзора информирует о требованиях Исламской Республики Иран, предъявляемых к зерну по показателям безопасности

Управление по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбасс информирует участников зернового рынка, что при экспорте в Исламскую Республику Иран установлены требования на зерновые культуры и продукты переработки зерна по показателям безопасности согласно Иранскому Национальному стандарту № 2711, № 6696 такие как: афлотоксины (включая В1) (не более 15 мкг/кг), охратоксин А (не более 5 мкг/кг(0,005 мг/кг), свинец (не более 0,15 мг/кг), кадмий (не более 0,03 мг/кг), цезий — 134, бк/кг ( не более 10), цезии — 137, бк/кг (не более).

Требования по токсичным элементам предъявляются Исламской Республикой Иран только по двум токсичным элементам — свинец и кадмий, в то время как в Российской Федерации установлены требования к 4-м токсичным элементам (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк).

В странах различные требования по радионуклеидам: в Исламской Республике Иран установлены для 3-х позиций (цезий 134, цезий 137, рутений 103), в Российской Федерации нет установленных требований для (цезия 134 и рутения 103), есть нормы только (цезия 137 и стронция 90).

Более подробно уточнить требования к зернупри ввозе в Исламскую Республику Иран можно на официальном сайте Россельхознадзор (г. Москва).

 

Общество
kuzbassnews.ru
23/07/2020
Общество

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