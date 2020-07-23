Новости Кузбасса

Управление по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбасс информирует участников зернового рынка, что импорт на территорию Республики Польши зерна и продуктов его переработки, осуществляется при наличии фитосанитарного сертификата страны экспортера. Республика Польша не предъявляет единых стандартов на зерно и продуктов его переработки. При экспортных поставках зерновых культур в Польшу необходимо руководствоваться требованиями Европейского союза.

Качество зерна должно быть здоровым и внешне нормально окрашенным, иметь презентабельный внешний вид: его влажность должна составлять — не более 13 %, примесь не более — 3 %, поврежденных зерен не более — 4 %, сумма афлотоксина В1 — не более 0,005; общее количество (сумма) афлотоксинов В1, В2, G1 и G2 (мкг/кг) — 4,0; охротоксин А (мкг/кг) — 5,0, предельно допустимый уровень токсичных элементов ( свинец — 0,5 мг/кг, мышьяк — 0,2 мг/кг, кадмий — 0,01 мг/кг, ртуть — 0,03мг/кг).

Более подробно уточнить требования к зернупри ввозе в Республику Польшу можно на официальном сайте Россельхознадзор (г. Москва).