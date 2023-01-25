Управление Россельхознадзора информирует о вступлении в силу с 1 марта ФЗ «О побочных продуктах животноводства»

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области -Кузбассу информирует всех заинтересованных лиц о том, что с 1 марта 2023 года в России вступит в силу новый федеральный закон от 14.07.2022 № 248 ФЗ «О побочных продуктах животноводства и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон № 248-ФЗ от 14.07.2022).

Целью настоящего Федерального закона является повышение эффективности вовлечения побочных продуктов животноводства в сельскохозяйственное производство, в том числе для обеспечения воспроизводства плодородия земель категории сельскохозяйственного назначения.

Закон вводит такое понятие как «побочные продукты животноводства» – это вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, включая навоз, помет, подстилку, стоки, и используемые в сельскохозяйственном производстве.

Закон позволяет выводить навоз и помет из под действия федерального закона «Об отходах производства и потребления», а также определяет правовые основы обращения с побочными продуктами животноводства

Законом установлены требования к обращению с побочными продуктами животноводства: к хранению, обработке и переработке навоза и помета, транспортировке, использованию и реализации. Требования к обращению побочных продуктов животноводства утверждены постановлением Правительства РФ от 31.102022 № 1940.

При обращении с побочными продуктами животноводства не допускается загрязнение окружающей среды и ее компонентов, в том числе почв, водных объектов, лесов. Хранение побочных продуктов животноводства до их обработки и переработки допускается только на специализированных площадках. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, самостоятельно решают, относить ли вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства. При этом о принятом решении они уведомляют Россельхознадзор.

Порядок направления уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании животных к побочным продуктам животноводства, утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 07.10.2022 № 671.

По новому закону побочные продукты животноводства не являются отходами. Исключение – если во время проверки будут выявлены нарушения требований обращения с навозом и пометом, тогда их признают отходом. В этом случае собственник побочных продуктов животноводства, признанных отходами, обязан внести плату за негативное воздействие на окружающую среду. Перечень нарушений требований к обращению побочных продуктов животноводства, в результате которых побочные продукты животноводства признаются отходами, утвержден распоряжением Правительства РФ от 31.10.2022 № 3256-р

Контроль за обращением побочных продуктов животноводства будет осуществляться в рамках федерального государственного ветеринарного и земельного контроля (надзора).

Управление рекомендует хозяйствующим субъектам регионов изучить Закон № 248 ФЗ от 14.07.2022 и привести свою деятельность в соответствии с его требованиями.

Дополнительно разъясняем, что хозяйствующие субъекты согласно ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вправе обратиться в Управление с заявлением о проведении профилактического визита, который проводит орган государственного контроля в форме беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.