Управление Россельхознадзора информирует об условиях ввоза мясо мелкого рогатого скота в РФ

В связи с неоднократными обращениями в адрес Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу индивидуальных предпринимателей, граждан с вопросом об условиях ввоза мяса мелкого рогатого скота, Управление разъясняет следующее. В виду сложной эпизоотической ситуации на территории Монголии по таким опасным болезням как ящур, оспа овец и коз, чума мелких жвачных животных введены ограничения на ввоз в Российскую Федерацию из Монголии мелкого рогатого скота, а также полученных от них животноводческой продукции.

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно – санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию Союза разрешается с предприятий - экспортеров, внесенных в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенной территории Союза. Ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию Союза осуществляется при наличии разрешения на ввоз, выданного государством – членом, на территорию которого ввозится товар. Ввозимая животноводческая продукция должна поступать на склад временного хранения, в порядке внесенных в Реестр (Складам Временного Хранения и Таможенным Складам). На сегодняшний день на территории Республики Тыва отсутствуют СВХ и аттестованные предприятия по переработке монгольской мясопродукции.

Убой скота и хранение полученной продукции животноводства осуществляется только на мясоперерабатывающих предприятиях Монголии аттестованных на право поставки продукции в Российскую Федерацию.