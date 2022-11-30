Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Управление Россельхознадзора информирует об условиях ввоза мясо мелкого рогатого скота в РФ

В связи с неоднократными обращениями в адрес Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу индивидуальных предпринимателей, граждан с вопросом об условиях ввоза мяса мелкого рогатого скота, Управление разъясняет следующее. В виду сложной эпизоотической ситуации на территории Монголии по таким опасным болезням как ящур, оспа овец и коз, чума мелких жвачных животных введены ограничения на ввоз в Российскую Федерацию из Монголии мелкого рогатого скота, а также полученных от них животноводческой продукции.

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно – санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию Союза разрешается с предприятий - экспортеров, внесенных в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенной территории Союза. Ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию Союза осуществляется при наличии разрешения на ввоз, выданного государством – членом, на территорию которого ввозится товар. Ввозимая животноводческая продукция должна поступать на склад временного хранения, в порядке внесенных в Реестр (Складам Временного Хранения и Таможенным Складам). На сегодняшний день на территории Республики Тыва отсутствуют СВХ и аттестованные предприятия по переработке монгольской мясопродукции.

Убой скота и хранение полученной продукции животноводства осуществляется только на мясоперерабатывающих предприятиях Монголии аттестованных на право поставки продукции в Российскую Федерацию.

Образование
kuzbassnews.ru
30/11/2022
Образование

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus