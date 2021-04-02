Новости Кузбасса

Управление Россельхознадзора приняло участие в ежегодной сельскохозяйственной Агроконференции.
Традиционная весенняя сельскохозяйственная
В ходе конференции обсуждались вопросы готовности к предстоящему севу, субсидирование сельскохозяйственного производства, вопросы противопожарной безопасности, предотвращения весенних палов, подготовка семян сельскохозяйственных растений и другие, касающиеся сельскохозяйственного производства Беловского района. Участники конференции обсудили задачи, решение которых позволит обеспечить продовольственную безопасность Кузбасса.
От территориального Управления Россельхознадзора участвовал государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля - Никитин А. Г., оносветил вопросы в области семеноводства и карантина растений. Напомнил о запрете ввоза на территорию РФ и использовании для посева ГМО содержащих семян растений. Кроме этого, информировал сельхозтоваропроизводителей об обязанности проверять импортные семена на содержание ГМО. Отвечая на вопросы присутствующих, Никитин А.Г. разъяснил работу Управления по приему и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов, при поставке зерна в Китай, с оформлением через систему «Цербер».
Подводя итоги конференции руководство Беловского муниципального района пожелало всем сельхозтоваропроизводителям провести предстоящую посевную должным образом, хорошо продумать в каждом хозяйстве организацию всего комплекса полевых работ.
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