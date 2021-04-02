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Управление Россельхознадзора приняло участие в ежегодной сельскохозяйственной Агроконференции.

Традиционная весенняя сельскохозяйственная агроконференция прошла 29 марта в г.Белово. В работе приняли участие зам. главы Беловского муниципального района по сельскому хозяйству и природопользованию, представители Управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу, Управляющий Кемеровского регионального филиала ОА «Россельхозбанк», Беловского районного филиала ФГБУ «Россельхозцентр», ГБУ КО «Беловского СББЖ» и др.

В ходе конференции обсуждались вопросы готовности к предстоящему севу, субсидирование сельскохозяйственного производства, вопросы противопожарной безопасности, предотвращения весенних палов, подготовка семян сельскохозяйственных растений и другие, касающиеся сельскохозяйственного производства Беловского района. Участники конференции обсудили задачи, решение которых позволит обеспечить продовольственную безопасность Кузбасса.

От территориального Управления Россельхознадзора участвовал государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля - Никитин А. Г., оносветил вопросы в области семеноводства и карантина растений. Напомнил о запрете ввоза на территорию РФ и использовании для посева ГМО содержащих семян растений. Кроме этого, информировал сельхозтоваропроизводителей об обязанности проверять импортные семена на содержание ГМО. Отвечая на вопросы присутствующих, Никитин А.Г. разъяснил работу Управления по приему и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов, при поставке зерна в Китай, с оформлением через систему «Цербер».

Подводя итоги конференции руководство Беловского муниципального района пожелало всем сельхозтоваропроизводителям провести предстоящую посевную должным образом, хорошо продумать в каждом хозяйстве организацию всего комплекса полевых работ.

Общество
kuzbassnews.ru
02/04/2021
Общество

Новости Кузбасса

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