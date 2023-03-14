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Управление Россельхознадзора приняло участие в совещании о побочных продуктах животноводства в сельскохозяйственном производстве

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия и юридическим лицом, заинтересованным в обороте продуктов переработки животных, в марте 2023 года приняли участие в совещании по вопросам хранения, обработки, переработки, транспортировки, реализации и использования побочных продуктов животноводства в сельскохозяйственном производстве юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, крестьянским (фермерским) хозяйством без образования юридического лица, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 248-ФЗ "О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Сотрудниками Управления были разъяснены нормативно-правовые акты, такие как Постановления Правительства от 31.10.2022 г. № 1940 «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства»; Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2022 г, Приказа Минсельхоза России от 07.10.2022 № 671 "Об утверждении порядка, сроков и формы направления уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства»которые вступили в законную силу с 1 марта 2023 года.

Основным вопросом обсуждения были обустройство специализированных площадок для хранения и обработки продуктов переработки животных и дальнейшего использования.

Общество
kuzbassnews.ru
14/03/2023
Общество

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