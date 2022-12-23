Управление Россельхознадзора разъясняет, как правильно выбрать семена для выращивания на территории Кузбасса

В ходе подготовки к посевной 2023 года Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу обращает внимание покупателей семян на то, что, приобретая и используя для посева семена желаемого сорта, следует убедиться, что они вырастут и дадут ожидаемый урожай в Сибирских условиях.

Не мало важно знать, районирован ли выбранный вами сорт для выращивания именно в данном климате, так как, например помидоры, которые хорошо растут и плодоносят на юге, не дадут урожая в Сибири. Районированные семена специально приспособлены к климатическим условиям конкретных регионов, поэтому у них и всхожесть лучше, растения затем хорошо развиваются и могут противостоять неблагоприятным погодным условиям. Такие семена гарантированно дают высокие урожаи.

В выборе нужного сорта поможет Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, так как в него включены сорта семян, прошедшие Государственные сортоиспытания, подтвердившие свои сортовые особенности и рекомендованы к использованию в определенных регионах страны, а также не являются генетически модифицированными сортами.

Госреестр, представляет собой периодическое издание и электронную версию, в которых указываются данные о селекционном достижении (сорте). Издание является официальным документом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и ФГБУ «Госсорткомиссия».

По названию сорта в Госреестре можно уточнить их характеристики, в которых указаны: направление использования (декоративный или засолочный и т.д.), срок созревания (очень ранний или среднеранний, или ремонтантный и т.д.), тип растения (пчелоопыляемое или среднеплетистое и т.д.), условия выращивания (товарное производство или защищенный грунт и т.д.); регион, допущенный к использованию (Кузбасс включен в Госреестр по (10) Западно-Сибирскому региону).

Также Госреестр обязательно содержит данные об авторах сорта, имя патентообладателя, лицензиатах и лицензиях, номер патента и дату его регистрации, дату исключения из допущенных к использованию (если имеется), дату окончания действия охранного документа и причину.

Подробно ознакомиться с электронной версией печатного издания Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию, можно на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» (https://reestr.gossortrf.ru/search/vegetable/).

Изучив характеристику необходимого сорта семенного материала, возможно, минимизировать необоснованные затраты. Посев качественными семенами не только повышает урожайность, но и влияет на качество конечной продукции