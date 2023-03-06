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Управление Россельхознадзора разъясняет требования к маркировке семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для розничной торговли, в малогабаритной таре (упаковке)

В соответствии с требованиями вступившего в силу с 1.01.2021 Приказа Минсельхоза России от 31.07.2020 № 443 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений» на упаковке с семенами для розничной торговли должна содержаться вся необходимая для потребителя информация: наименование и адрес места осуществления деятельности организации - производителя или импортера семян сельскохозяйственных растений; название сельскохозяйственной культуры, сорта семян сельскохозяйственных растений; обозначение стандарта, технических условий на сортовые и посевные качества семян; номер партии; дата упаковки семян сельскохозяйственных растений; масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений.

На малогабаритной таре (упаковке) не должны указываться сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян сельскохозяйственных растений, не соответствующие сопроводительным документам. Допускается нанесение на малогабаритную тару (упаковку) дополнительной информации о семенах сельскохозяйственных растений, находящихся в малогабаритной таре (упаковке).

Общество
kuzbassnews.ru
06/03/2023
Общество

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