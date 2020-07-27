Управлением культуры Чебулинского округа получен современный комфортабельный автобус

Синоптики Кузбасса предупредили о ливневых дождях и усилении ветра Днём 26 июля и ночью 27 июля в Кузбассе ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах очень...

Кузбассовец украл деньги с банковской карты соседа В подозреваемом потерпевший узнал своего соседа, с которым он устраивал застолья с алкоголем...

В Кемерово дачники подрались с наркоторговцами Драка между жителями садового общества «Учитель» и «закладчиками» наркотиков произошла на выезде из...