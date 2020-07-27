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Управлением культуры Чебулинского округа получен современный комфортабельный автобус

Техника приобретена за счет средств регионального бюджета, в рамках государственной программы Кемеровской области «Культура Кузбасса» на 2014-2024 годы.
Новый 19-местный автобус Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI TOURIST оснащен комфортной подвеской для бережной перевозки пассажиров и системой очистки выхлопных газов. Обеспечен современный дизайн, тепло- и звукоизоляция салона. Для удобства пассажиров – панорамные окна, комфортные анатомические сидения с ремнями безопасности и индивидуальными откидными столиками, индивидуальные регулируемые кондиционеры, USB-розетки возле каждого сидения и Wi-Fi роутер, мультимедиа с сенсорным экраном и многое другое.
Новый автобус позволит еще более активно реализовывать программы по развитию туризма на территории муниципалитета, а также с комфортом доставлять творческие коллективы для участия в мероприятиях за пределами округа и региона.

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
27/07/2020
Культура
Верх-Чебула

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