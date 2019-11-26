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Управлением проведена консультация по требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»

В ноябре Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена беседа-консультация с ООО «Гарант» Промышленновский район Кемеровской области по вопросам требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011.

Обществу были разъяснены основные требования стать 3 «Правила выпуска зерна на рынке», статьи 4 «Требования безопасности» Технического регламента таможенного союза «О безопасности зерна».

Управление Россельхознадзора Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области обращает внимание хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству, хранению, реализации зерна и продуктов его переработки, что зерно, поставляемое на кормовые и пищевые цели, выпускаемое в обращение при условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки соответствия, установленные Техническим регламентом и каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в обращение сопровождается товаросопроводительными документами, которые содержат информацию о декларации о соответствии партии зерна, обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств.

На все интересующие вопросы были даны квалифицированные ответы.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
26/11/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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