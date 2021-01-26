Новости Кузбасса

За 2020 год должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу выдано 3872 фитосанитарных сертификата на подкарантинную продукцию, предназначенную для отгрузки на экспорт из Кемеровской области - Кузбасса.

В отношении каждой партии продукции проведен фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных организмов в ФГБУ «Кемеровская МВЛ». Всего досмотрено и сертифицировано 113,853 тыс. тонн продовольственных и фуражных грузов (зерновая продукция, мука пшеничная, картофель продовольственный, орехи кедровые, крупы и пр.) и 108,436 тыс. м3 лесопродукции, отгружаемой в следующие страны: Китай, Германия, Литва, Узбекистан, Таджикистан, а также в страны члены ЕАЭС.

Значительный объем экспорта продукции с территории Кемеровской области - Кузбасса за рубеж приходится на лесоматериалы, всего выдано 2297 фитосанитарных сертификатов.

При досмотре лесоматериалов в 9 случаях выявлены карантинные объекты такие как – усачи рода Monochamus и уссурийский полиграф, объем зараженной подкарантинной продукции составил 3391,35 м3. Предприятия, допустившие нарушение законодательства РФ в области обеспечения карантина растений привлечены к административной ответственности. Зараженная подкарантинная продукция переработана способом обеспечивающим лишение карантинных объектов жизнеспособности.