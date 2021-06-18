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Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу оформлено 1967 фитосанитарных сертификатов.

За период с 1 января по 17 июня 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу выдано 1967 фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, предназначенную для отгрузки на экспорт из Кемеровской области - Кузбасса.

В отношении каждой партии продукции проведен фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных организмов в ФГБУ «Кемеровская МВЛ». Всего досмотрено и сертифицировано 54,93 тыс. тонн продовольственных и фуражных грузов (зерновая продукция, мука пшеничная, картофель продовольственный, орехи кедровые, крупы и пр.) и 60 тыс. м3 лесопродукции, отгружаемой в следующие страны: Китай, Германия, Литва, Узбекистан, Таджикистан, а также в страны члены ЕАЭС.

Значительный объем экспорта продукции с территории Кемеровской области - Кузбасса за рубеж приходится на лесоматериалы, всего выдано 1091 фитосанитарный сертификат.

При досмотре лесоматериалов в 4 случаях выявлены карантинные объекты – усачи рода Monochamus, объем зараженной подкарантинной продукции составил 251,6 м3. Предприятия, допустившие нарушение законодательства РФ в области обеспечения карантина растений привлечены к административной ответственности. Зараженная подкарантинная продукция переработана способом обеспечивающим лишение карантинных объектов жизнеспособности.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
18/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

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