Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу прекращено действие декларации о соответствии заявителя ООО «Элли» на пшеницу предназначенную на кормовые цели
В ходе проверки декларации о соответствии на пшеницу кормовую заявителя ООО «Элли» установлено, что изготовителем является ИП Пирогов А.В. с адресом места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск. В протоколах испытаний, на основании которых получена декларация, значится адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции – г. Томск. Вместе с тем, ИП Пирогов А.В. осуществляет свою деятельность по выращиванию зерна на территории Кемеровской области в Мариинском и Тяжинском районах. Таким образом, вследствие внесения в декларацию о соответствии недостоверных сведений о месте изготовления зерна, не представляется возможным установить происхождение продукции.
На основании вышеизложенного, Управлением выдано ООО «Элли» предписание о прекращении действия декларации о соответствии. В настоящее время действие декларации прекращено.
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