В учреждения здравоохранения и образования Тяжинского района поставляли сливочное масло неизвестного происхождения

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» установлено, что с площадки магазин «Чайка» хозяйствующего субъекта ИП Старковича И.В. осуществлялись поставки фальсифицированной молочной продукции «масло Крестьянское 72,5%» в учреждения здравоохранения и образования Тяжинского района, Кемеровской области – Кузбасса.

При анализе данных, внесенных во ФГИС «Меркурий», было установлено, что ветеринарные сопроводительные документы на данную продукцию оформлялись уполномоченным лицом ИП Старковича И.В. Логиновой А.В. на тот момент являющейся начальником ГБУ «Тяжинская СББЖ» с внесением заведомо ложной информации о происхождении «масла сливочного Крестьянского 72,5%», воспользовавшись брендом, ООО «Холод» (Алтайский край) указывала предприятие производителем а легализацию в ветеринарных сопроводительных документах проводила по несуществующим бумажным ветеринарным сопроводительным документам без указания обязательных реквизитов последних. Таким образом, уполномоченным лицом с 2019 по 2022 год было оформлено 42 исходящих ветеринарных сопроводительных документа на продукцию неизвестного происхождения в адрес социально значимых учреждений Тяжинского района. А по результатам выборки за 2021 - 2022 введено в оборот по несуществующим бумажным сопроводительным документам 3264 кг фальсифицированного масла сливочного.

Управлением Россельхознадзора приняты меры по предотвращению оборота потенциально небезопасных товаров: ГБУ «Тяжинская СББЖ» объявлено предостережение, начальнику Управления ветеринарии Кемеровской области - Кузбасса С.Г. Лысенко направлена информация для принятия мер в отношении должностного лица Логиновой А.В. Для принятия мер реагирования в отношении ИП Старковича Игоря Витальевича и действий уполномоченного лица Логиновой Анны Вячеславовны материалы направлены в правоохранительные органы. Следственным управлением Следственного комитета Российской федерации по Кемеровской области – Кузбассу Тяжинского межрайонного следственного отдела в августе 2022 года возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ.

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