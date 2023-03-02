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Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведены профилактические визиты в области обеспечения качества и безопасности зерна

В Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу поступили заявления от индивидуальных предпринимателей глав К(Ф)Х Тупицина А.Н., Санталова Д.Ф., Лобановой Г.М., осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области-Кузбасса, с просьбой провести профилактический визит.

     Проведение профилактического визита закреплено статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Согласно данной статье профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

     В феврале 2023 года в ходе профилактической беседы главы К(Ф)Х проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности и к принадлежащим им объектам государственного надзора, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объектов государственного надзора исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

Общество
kuzbassnews.ru
02/03/2023
Общество
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