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Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области прекращено действие пятнадцати деклараций о соответствии на зерно

          В 3 квартале 2020 года Управлением в области обеспечения качества и безопасности зерна совместно с прокуратурой Кемеровской области проведены проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, реализацию и хранение зерна.

        В ходе проверок выявлены нарушения обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Так, декларации о соответствии были зарегистрированы органом по сертификации без проведения изготовителем полного комплекса необходимых исследований по показателям безопасности, предусмотренных ТР ТС  015/2011 «О безопасности зерна» (вредная примесь, микотоксины, остаточные количества пестицидов).

           По итогам проверок Управлением выданы 7 предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии. Направлены информационные письма в Федеральную службу аккредитации. Прекращено действие 15 деклараций о соответствии.      

Общество
kuzbassnews.ru
09/11/2020
Общество
Новости Кузбасса

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