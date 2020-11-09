Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области прекращено действие пятнадцати деклараций о соответствии на зерно
В 3 квартале 2020 года Управлением в области обеспечения качества и безопасности зерна совместно с прокуратурой Кемеровской области проведены проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, реализацию и хранение зерна.
В ходе проверок выявлены нарушения обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Так, декларации о соответствии были зарегистрированы органом по сертификации без проведения изготовителем полного комплекса необходимых исследований по показателям безопасности, предусмотренных ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (вредная примесь, микотоксины, остаточные количества пестицидов).
По итогам проверок Управлением выданы 7 предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии. Направлены информационные письма в Федеральную службу аккредитации. Прекращено действие 15 деклараций о соответствии.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В субботу утром в Кемерове в ДТП попал автомобиль скорой медицинской помощи. Происшествие случилось...
|
За весь период переболели COVID-19 12617 пациентов, включая 304 за 24 часа. До настоящего времени в...
|
В региональном отделении министерства здравоохранения заявили о том, что на сегодняшний день время...
|
По данным оперативного штаба, на утро 8 ноября число новых умерших пациентов с коронавирусом в...