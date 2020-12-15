Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области прекращено действие 26 деклараций о соответствии на зерно

Обманувший друзей 17-летний подросток обворовал незнакомого мужчину в Новокузнецке В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Новокузнецка,...

Кемеровчане выстроили из машин новогоднюю ёлку По словам организатора, изначально планировалось собрать более 300 машин. Но вмешались полицейские...

Еще один каток открылся в Кемерове Завершилась подготовка еще одного места для зимнего активного отдыха в Кемерове. Новый каток...