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Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области прекращено действие 26 деклараций о соответствии на зерно

За 11 месяцев 2020 года Управлением в области обеспечения качества и безопасности зерна было выдано 17 предписаний о прекращении действия 27 деклараций о соответствии. Направлено уведомление в Управление Россельхознадзора по Новосибирской области по вопросу прекращения действия 5 деклараций о соответствии.

Основанием для прекращения действия деклараций о соответствии послужило:

- непроведение полного комплекса необходимых исследований по показателям безопасности, предусмотренных ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (вредная примесь, микотоксины, остаточные количества пестицидов);

- отсутствие испытательных лабораторий, выдавших протоколы испытаний, в реестре национальной системы аккредитации;

- отстутствие нормативных документов на отбор проб и на методы испытаний в протоколах испытаний, на основании которых приняты декларации о соответствии.

В результате выдачи предписаний прекращено действие 26 деклараций о соответствии.

Общество
kuzbassnews.ru
15/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

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