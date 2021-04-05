Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области прекращено действие пятнадцати деклараций о соответствии на зерно
В 1 квартале 2021 года Управлением при проведении анализа деклараций о соответствии, представленных при отгрузке зерна на экспорт, а также при перемещениях внутри страны, выявлены нарушения обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в 15 декларациях о соответствии.
- 12 деклараций о соответствии приняты без проведения изготовителем полного комплекса необходимых исследований по показателям безопасности, предусмотренных ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (остаточные количества пестицидов) и 1 декларация без проведения исследований по вредной примеси (семена, пораженные нематодой).
- проведены испытаний в лаборатории, которая не аккредитована в национальной системе аккредитации (1 декларация);
- подтверждение соотвествия проведено с нарушением првил и схем, установленных ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»
По итогам проверок Управлением выданы 15 предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии. В настоящее время действие 15 деклараций о соответствии прекращено.
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