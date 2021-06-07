Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области выявлена декларация о соотвествии на крупу с недействующим ГОСТом

В ходе плановой проверки в отношении мунициального бюджетного общеобразовательного учреждения представлена декларация о соответствии на крупу манную марки «М» изготовителя ООО «Торговый дом Лапшинн» г. Новосибирск (дата регистрации декларации 22.03.2021), где изготовителем заявлено, что продукция изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 7022-97 «Крупа манная. Технические условия».

С 01.11.2020 нормативный документ ГОСТ 7022-97 «Крупа манная. Технические условия» утратил силу, взамен введен в действие ГОСТ 7022-2019 «Крупа манная. Технические условия».

Управлением направлено уведомление в Управление Россельхознадзора по Новосибирской области о рассмотрении и принятия решения по данной декларации о соответствии. В настоящее время действие декларации прекращено.