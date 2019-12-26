Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области оформлен 351 фитосанитарный сертификат
В 2019 годуспециалистамиУправления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области с участием ФГБУ «Кемеровская МВЛ» досмотрено и сертифицировано 6,27 тыс. тонн продовольственных и фуражных грузов и 11,54 тыс. м3 лесопродукции (пиломатериалов), отгружаемой в следующие страны: Китай, Республика Казахстан, Республика Киргизия и т.д. На данную продукцию оформлен 351 фитосанитарный сертификат(на пиломатериалы и лесоматериалы оформлено 264 фитосанитарных сертификатов).
Вывоз каждой партии подкарантинной продукции осуществлен в сопровождении фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера.
Фитосанитарный сертификат (ФСС) – выдается для свидетельства того,
что грузы растений, растениеводческой продукции или других подкарантинных
материалов отвечают специфичным фитосанитарным импортным требованиям и
соответствуют удостоверяющему заявлению сертификата соответствующего
образца. Сертификат оформляется на бланках, подлежащих строгому учету и
имеющих необходимые степени защиты. Данный документ выдается на срок,
который определяется с даты его выдачи до даты пересечения подкарантинной
продукцией Государственной границы Российской Федерации, и составляет не
более 14 дней при вывозе в страны-члены ЕС и 15 дней при вывозе в другие
страны.
Управление Россельхознадзора обращает внимание, что подкарантинная
продукция должна быть свободна от карантинных объектов, имеющих
карантинное значение для той страны, куда экспортируется продукция.
Данные требования размещены на сайте Россельхознадзора в разделе
фитосанитарного надзора.
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