Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области оформлен 351 фитосанитарный сертификат

В 2019 годуспециалистамиУправления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области с участием ФГБУ «Кемеровская МВЛ» досмотрено и сертифицировано 6,27 тыс. тонн продовольственных и фуражных грузов и 11,54 тыс. м3 лесопродукции (пиломатериалов), отгружаемой в следующие страны: Китай, Республика Казахстан, Республика Киргизия и т.д. На данную продукцию оформлен 351 фитосанитарный сертификат(на пиломатериалы и лесоматериалы оформлено 264 фитосанитарных сертификатов).

Вывоз каждой партии подкарантинной продукции осуществлен в сопровождении фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера.

Фитосанитарный сертификат (ФСС) – выдается для свидетельства того,

что грузы растений, растениеводческой продукции или других подкарантинных

материалов отвечают специфичным фитосанитарным импортным требованиям и

соответствуют удостоверяющему заявлению сертификата соответствующего

образца. Сертификат оформляется на бланках, подлежащих строгому учету и

имеющих необходимые степени защиты. Данный документ выдается на срок,

который определяется с даты его выдачи до даты пересечения подкарантинной

продукцией Государственной границы Российской Федерации, и составляет не

более 14 дней при вывозе в страны-члены ЕС и 15 дней при вывозе в другие

страны.

Управление Россельхознадзора обращает внимание, что подкарантинная

продукция должна быть свободна от карантинных объектов, имеющих

карантинное значение для той страны, куда экспортируется продукция.

Данные требования размещены на сайте Россельхознадзора в разделе

фитосанитарного надзора.