Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области оформленно 2009 фитосанитарных сертификатов
В период с января по август 2019 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области оформлено 2009 фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию, предназначенную для отгрузки на экспорт.
В отношении каждой партии проведен фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных организмов в ФГБУ «Кемеровская МВЛ». Всего досмотрено и сертифицировано 39,7тыс. тонн продовольственных и фуражных грузов (картофель продовольственный, орехи кедровые, мука пшеничная, крупы и пр.) и 103,7тыс. кубометров лесопродукции, отгружаемой в следующие страны: Китай, Германия, Литва, Узбекистан, Таджикистан, а также в страны члены ЕАЭС.
Значительный объем экспорта продукции с территории Кемеровской области за рубеж приходится на пиломатериалы.
При досмотре нарушений не выявлено, вывоз каждой партии подкарантинной продукции осуществлен в сопровождении фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера.
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